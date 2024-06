Francfort (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands a poursuivi sa hausse en juin, mais à un rythme ralenti sur fond de regain d'inflation en zone euro. Le ralentissement rend aussi compte d'un jugement dégradé sur la conjoncture du moment.

Cet indicateur particulièrement scruté du climat des affaires a gagné 0,4 point sur un mois, pour "stagner à un haut niveau", en l'occurrence à 47,5 points, après la hausse entamée depuis l'été 2023, selon un communiqué publié mardi par l'institut de recherche économique ZEW. Les analystes sondés par Factset tablaient de leur côté sur une hausse plus soutenue de l'indice à 49,5 points.

L'indice de confiance dans la conjoncture actuelle recule en particulier de 1,5 point sur un mois, en demeurant un très bas niveau, à -73,8 points. Ces évolutions "sont à observer dans un contexte d'évaluation de la situation inchangée pour la zone euro dans son ensemble", a commenté Achim Wambach, président du ZEW, dans le communiqué.

De plus, les anticipations d'inflation parmi les 154 analystes interrogés par le ZEW augmentent légèrement, ce qui est "probablement dû au taux d'inflation du mois de mai qui a été plus élevé que prévu" en zone euro, à 2,6%, ajoute l'expert. Une inflation coriace fait craindre que les taux d'intérêt restent durablement en territoire restrictif après la timide baisse de juin opérée par la Banque centrale européenne, ce qui aurait un effet pénalisant pour l'activité.

Après avoir reculé en 2023, le Produit intérieur brut allemand a pu rebondir de façon plus forte qu'attendu au premier trimestre de 2024 (0,2%) et devrait de nouveau légèrement croître lors du deuxième trimestre qui s'achève, selon les prévisions de la banque fédérale d'Allemagne. Une embellie portée par la consommation des ménages sur fond de hausse des salaires, d'un marché du travail robuste et de baisse globale de l'inflation.

La reprise des exportations et le tassement des coût d'énergie devraient aussi aider le secteur manufacturier à se sortir de la récession dans laquelle la guerre russe en Ukraine l'a plongé. Le gouvernement allemand a relevé en avril sa prévision de croissance pour l'année en cours, qu'il a portée de 0,2% à 0,3%.

Comme en 2023, l'Allemagne restera cette année en queue de peloton des grandes économies industrialisées.

afp/vj