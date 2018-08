Allemagne: la production industrielle recule plus que prévu en juin

Francfort (awp/afp) - La production industrielle allemande a légèrement reculé en juin, de 0,9% sur un mois après un rebond de 2,4% en mai, revu à la baisse, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées mardi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur une baisse plus limitée, de 0,6% en juin.

La baisse de la production s'avère toutefois moins importante que celle des commandes industrielles pour la même période, dévoilées lundi, qui ont plongé de 4% sur un mois, après avoir rebondi de 2,6% en mai.

Destatis a revu en légère baisse la progression de la production pour mai, après avoir initialement annoncé une hausse de 2,6%.

Le tassement observé en juin intervient dans un contexte international tendu en raison des hostilités commerciales entre les Etats-Unis et l'Union européenne d'un côté et la Chine de l'autre.

La semaine dernière, la Chine a brandi de nouvelles menaces de représailles commerciales à l'encontre de Washington après la menace de Donald Trump de relever de 10% à 25% les droits de douanes sur 200 milliards d'importations en provenance de Chine.

La relation entre les Etats-Unis et l'Union européenne reste également conflictuelle, malgré une rencontre fin juillet à Washington entre le président américain et Jean-Claude Juncker, qui a permis de désamorcer la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis sur l'acier et l'aluminium.

Cette trêve commerciale doit cependant encore se concrétiser par un véritable accord.

Dans le détail, la production de biens d'investissement a baissé de 0,6% en juin sur un mois, celle des biens de consommation de 1,6%, et celle des biens semi-finis de 0,8%.

Hors industrie manufacturière, le secteur de la construction reculé de 3,2% par rapport à mai, tandis que celui de l'énergie a progressé de 2,9%.

