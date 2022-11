Allemagne: le chômage reste stable en octobre, à 5,5%

Berlin (awp/afp) - Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en octobre, malgré l'inflation et le spectre de la récession qui menace la première économie de la zone euro, a indiqué mercredi l'Agence allemande pour l'emploi dans un communiqué.

L'indicateur affiche 5,5% en données corrigées des variables saisonnières (CVS), au même niveau qu'en septembre, a-t-elle détaillé.

Le nombre de chômeurs a quant à lui augmenté de 8.000 sur un mois, toujours en données CVS.

En données brutes, ce chiffre a baissé de 43.000 sur un mois, pour atteindre 2,44 millions, a ajouté l'organisme.

"Dans l'ensemble, le marché du travail reste robuste, et l'emploi continue de croître", a déclaré la présidente de l'Agence pour l'emploi, Andrea Nahles, dans un communiqué.

Le chômage en Allemagne, qui s'établissait à 5,0% en début d'année, a grimpé à partir de juin, alors que les réfugiés ukrainiens affluaient sur le marché du travail.

Depuis août, l'indicateur s'est stabilisé à 5,0%.

Mais les difficultés économiques actuelles de l'économie allemande, touchée de plein fouet par la crise énergétique, pourraient avoir un effet, à terme, sur le marché du travail.

"Les conséquences des incertitudes économiques sont visibles : de nombreuses entreprises réduisent leur demande de nouveaux personnels et se préparent à avoir recours au chômage partiel", assure-t-elle.

L'Allemagne n'est plus approvisionnée en gaz russe depuis septembre et doit donc se fournir ailleurs à des prix beaucoup plus élevés, ce qui alimente l'inflation.

La hausse des prix atteint des sommets historiques dans le pays, avec une augmentation de 10,4% en octobre.

Ce phénomène plombe l'industrie, moteur de la première économie de la zone euro et fera entrer l'Allemagne en récession en 2023, selon les prévisions du gouvernement.

Pour soulager ses ménages et entreprises, Berlin a annoncé fin septembre le déblocage de 200 milliards permettant de plafonner les prix.

afp/rq