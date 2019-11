Allemagne: le marché automobile poursuit son rebond en octobre

Francfort (awp/afp) - Les immatriculations de nouvelles voitures en Allemagne ont progressé de 12,7% sur un an en octobre, poursuivant leur rebond par rapport à une fin d'année 2018 plombée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme anti-pollution.

Depuis le début de l'année, les immatriculations ont progressé de 3,4%, à 3 millions d'unités, a précisé l'agence allemande de l'automobile (KBA) lundi dans un communiqué.

Le marché avait chuté de 7% sur un an en octobre 2018 après l'entrée en vigueur le mois précédent des normes WLTP, qui ont désorganisé les lignes de production de plusieurs constructeurs.

Plusieurs constructeurs allemands étaient forcés de stocker des voitures en attente de leur certification, ce qui avait entraîné une dégringolade de leurs ventes sur les derniers mois de l'année.

"Après le goulot d'étranglement en raison des normes WLTP l'année précédente, la pleine disponibilité des modèles a un impact positif sur le marché", note la fédération des constructeurs allemands (VDA) dans un communiqué.

Avec 285.000 voitures en chiffres absolus, octobre 2019 est également légèrement supérieur au même mois en 2017, selon la KBA.

Pour les dix premiers mois de l'année, il s'agit de la meilleure performance du marché depuis 2009, précise la VDA.

Porsche (+498%) et Audi (+118%) du groupe Volkswagen ont le plus progressé alors qu'ils avaient le plus pâti des nouvelles normes.

La marque VW du géant a également nettement rebondi (+39%), plus que Mercedes (+6%), Mini (+5%) et BMW (+3%).

Côté production des constructeurs allemands, celle-ci est en baisse de 9% sur les dix premiers mois et de 5% sur un an en octobre, selon la VDA, qui pointe une plus faible demande extérieure.

Celle-ci a reculé de 4% sur les dix premiers mois tandis que la demande intérieure a grimpé de 5% sur cette même période.

La part de marché du diesel ressort à 31% en octobre selon la KBA, à peu près stable ces derniers mois après la forte baisse dans le sillage du scandale des moteurs truqués qui a éclaté en septembre 2015.

L'électrique connaît une forte progression mais pour des volumes encore faibles: les voitures purement électriques ont vu leurs immatriculations augmenter de 47% et les hybrides de 139% pour des parts de marché respectives de 2% et 9%.

