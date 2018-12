Allemagne: le moral des consommateurs se stabilise en janvier

Francfort (awp/afp) - Le moral plutôt élevé des consommateurs allemands devrait se stabiliser en janvier, malgré la perspective d'un ralentissement économique de la première économie d'Europe, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK publiée vendredi.

Le baromètre GfK, qui repose sur un sondage auprès d'environ 2000 personnes, devrait ressortir à 10,4 points en janvier, identique au mois de décembre, qui avait subi une légère dégradation par rapport à novembre.

En cette fin d'année, les attentes des consommateurs concernant l'évolution à venir de la conjoncture continuent de baisser, quand celles sur leurs revenus s'améliorent à partir d'un niveau déjà élevé, note le GfK.

Mais la propension à consommer subit un à-coup, ce qui laisse l'indicateur sur le moral inchangé.

"Les perspectives des consommateurs pour 2019 restent favorables", a ajouté le GfK, en s'attendant à une poursuite des conditions "excellentes" sur le marché du travail.

Certes, la "décennie dorée" de l'économie allemande s'est brutalement assombrie au troisième trimestre, avec un recul de 0,2% du Produit intérieur brut, et malgré une reprise de la croissance attendue au quatrième trimestre, ce coup d'arrêt reflète des inquiétudes plus durables.

L'institut GFK voit "le conflit commercial persistant entre les États-Unis, la Chine et l'UE ainsi que l'incertitude entourant le Brexit" peser sur l'optimisme des consommateurs et inquiéter au sein d'une économie sensible à l'export.

Ainsi, en 2018 et 2019, l'Allemagne devrait certes connaître ses neuvième et dixième années d'expansion économique d'affilée, mais à un rythme moins soutenu que l'an dernier (+2,2%), Berlin misant sur +1,8% pour les deux exercices.

afp/buc