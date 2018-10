Allemagne: le moral des entrepreneurs baisse en octobre à 102,8 points (Ifo)

Francfort (awp/afp) - Le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau baissé en octobre à 102,8 points, contre 103,7 points le mois précédent, dans un contexte de montée des risques, selon le baromètre Ifo publié jeudi.

Basé sur le sondage d'environ 9.000 entreprises, cet indicateur très suivi, qui permet d'avoir un avant-goût de l'activité économique des prochains mois, recule plus qu'attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un score de 103,2.

"Le moral des chefs d'entreprise allemands continue de décliner" alors que "les incertitudes dans le monde" freinent la première économie d'Europe, commente Clemens Fuest, le président de l'institut Ifo, cité dans un communiqué.

L'indice évaluant la situation actuelle, une des composantes du baromètre Ifo, est ressorti à 105,9 points, contre 106,6 points en septembre, revu à la hausse de 0,2 point.

Le recul est encore plus net du côté des attentes pour les six prochains mois, qui ont baissé à 99,8 points, contre 100,9 points le mois dernier, une composante revue à la baisse de 0,1 point.

Le moral des patrons recule le plus dans l'industrie, où les attentes sont beaucoup moins optimistes et où l'évaluation de la situation actuelle retombe à son niveau le plus bas depuis mars 2017, selon l'Ifo.

Les secteurs des services et du commerce font aussi davantage grise mine, seul le bâtiment connait un zénith mais les attentes ont en revanche été légèrement revues à la baisse.

La tendance au recul du climat des affaires était attendue en octobre, car "la somme des facteurs qui pèsent - conflit commercial, Brexit, normes antipollution dans l'automobile - outrepassent les soutiens du moment avec la politique monétaire de la Banque centrale européenne et l'euro faible favorable au commerce extérieur", commente Uwe Burkert, chef économiste chez LBBW.

L'indice de référence Ifo pourrait encore se tasser à l'avenir, avec cette fois les "craintes au sujet de l'Italie et peut-être sur une hausse des taux directeurs aux États-Unis" érodant le moral des patrons, anticipe l'économiste.

