Allemagne: le moral des entrepreneurs recule encore en décembre (Ifo)

Berlin (awp/afp) - Le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau baissé en décembre à 101,0 points, contre 102,0 points le mois précédent, dans un contexte d'incertitudes internationales, selon le baromètre Ifo publié mardi.

Basé sur un sondage effectué auprès d'environ 9000 entreprises, cet indicateur très suivi, qui donne un avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir, recule légèrement plus qu'attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un score de 101,7.

"L'inquiétude monte parmi les milieux d'affaires", résume Clemens Fuest, le président de l'institut, dans un contexte marqué par l'accumulation d'incertitudes économiques et géopolitiques.

Outre la guerre commerciale entre Washington et ses principaux partenaires et le chaos autour du Brexit, des risques identifiés depuis des mois, la croissance allemande a connu un coup d'arrêt au troisième trimestre et le discours des entreprises se fait moins optimiste.

"Il faut néanmoins le noter: nous voyons un ralentissement mais pas encore un retournement de l'économie", nuance Jörg Zeuner, chef économiste de la banque KfW.

L'indice évaluant la situation actuelle, une des composantes du baromètre Ifo, est ressorti à 104,7 points, contre 105,5 points en novembre.

Le recul est également marqué du côté des attentes pour les six prochains mois, qui ont baissé à 97,3 points, contre 98,7 points le mois dernier.

Dans le détail, le moral des patrons recule dans tous les secteurs, de l'industrie au commerce en passant par les services, mais reste stable "à un haut niveau" dans le bâtiment.

