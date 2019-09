Allemagne: le moral des entrepreneurs remonte légèrement en septembre (IFO)

Berlin (awp/afp) - Le moral des entrepreneurs allemands s'est repris légèrement en septembre, malgré le spectre persistant d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale, révèle le baromètre Ifo publié mardi.

Ressortant à 94,6 points, contre 94,3 le mois précédent, cet indicateur qui donne un avant-goût de l'activité économique est basé sur un sondage mensuel effectué auprès d'environ 9.000 entreprises allemandes.

Les analystes interrogés par le service financier Factset tablaient aussi sur une hausse, mais moins marquée, à 94,4 points.

"Les perspectives pour les prochains mois continuent de se dégrader, mais la tendance baissière marque une pause", note Clemens Fuest, président de l'institut munichois, cité dans un communiqué.

L'indice Ifo masque de fait une situation contrastée, avec un recul net dans le secteur de l'industrie et du commerce et une nette reprise en ce qui concerne les services.

En revanche, les attentes des entrepreneurs allemands pour les mois à venir continuent globalement de s'amenuiser, passant de 91,3 à 90,8 points.

"Les perspectives de développement de la demande et de la production n'offrent aucune promesse d'amélioration dans les mois à venir", synthétise M. Fuest.

"Il faut y voir une faible lueur d'espoir. La tendance fondamentale de l'économie allemande reste à la baisse pour le moment. Nous attendons depuis des mois que les grands risques internationaux disparaissent. Et ce n'est pas le cas", commente Uwe Burkert, économiste à la banque LBBW.

Suspendus aux négociations sur le Brexit et à un règlement des tensions commerciales entre Pekin et Washington qui pèsent sur les échanges mondiaux, en particulier sur le secteur manufacturier, l'Allemagne et ses entrepreneurs se préparent à entrer en récession, une première depuis plus de dix ans.

Après avoir reculé de 0,1% d'avril à juin, le PIB allemand pourrait à nouveau se contracter lors des mois d'été en cours, restant pénalisé par son industrie, anticipe la Banque fédérale allemande (Bundesbank). Cela signifierait que l'Allemagne pourrait se retrouver dans une récession technique, en affichant deux trimestres d'affilée en recul.

afp/buc