Francfort (awp/afp) - Le moral des entrepreneurs en Allemagne a poursuivi sa traversée du tunnel en septembre, alors que la première économie européenne devrait afficher un trimestre d'été en contraction, selon le baromètre IFO publié lundi.

L'indicateur, réalisé via un sondage mensuel auprès de 9000 entreprises allemandes, recule légèrement de 0,1 point à 85,7 points, en baisse pour le cinquième mois consécutif, a indiqué l'institut de conjoncture dans un communiqué.

C'est un peu mieux cependant que ce que prévoyaient les analystes de l'outil financier Factset, qui tablaient sur un Ifo à 85,0 points.

"L'économie allemande est au point mort", résume Clemens Fuest, président de l'institut IFO, cité dans le communiqué.

L'expert se réfère à l'évaluation de la situation actuelle des affaires, qui a continué à se détériorer en naviguant au niveau de l'année 2020.

En particulier le climat dans le secteur de la construction, miné par l'envolée des taux d'intérêt et l'explosion du prix des matériaux, est tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2009.

Les autres secteurs n'ont pas non plus de motif de se réjouir. Le secteur manufacturier, d'ordinaire champion des exportations, souffre de carnets de commande se tarissant, notamment en provenance des grands clients chinois et nord-américains.

L'Allemagne devrait voir son Produit intérieur brut (PIB) reculer au troisième trimestre, après avoir stagné au printemps au sortir d'un hiver en récession, selon la Banque fédérale d'Allemagne

Une lueur vient de la composante du baromètre Ifo mesurant la confiance pour les six mois à venir, qui relève timidement la tête après quatre mois de recul.

Mais l'ancienne locomotive de l'UE devrait être le seul grand pays industriel à connaître une récession pour l'ensemble de l'année 2023, selon le FMI.

Le chancelier Olaf Scholz a annoncé fin août des mesures fiscales pour relancer l'activité, mais il peine à convaincre les milieux économiques.

"Les entreprises allemandes, tout comme les hommes politiques et l'ensemble de l'économie, s'habituent peu à peu à l'idée que l'économie connaît une période plus longue de croissance modérée, commente Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Le dernier indice Ifo "montre que nous sommes loin d'un tournant", conclut-il.

