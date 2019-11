Allemagne: le moral des investisseurs en hausse en novembre (ZEW)

Mannheim (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands est fortement remonté en novembre, accompagnant les récents signes de réchauffement dans les relations commerciales sino-américaines, selon le baromètre publié mardi par l'institut ZEW.

L'indicateur atteint -2,1 points en novembre, soit 20,7 points de plus par rapport au mois d'octobre.

"L'espoir d'une amélioration du contexte économique international dans un futur proche augmente", a commenté Achim Wambach, président du ZEW, cité dans un communiqué.

Dans la zone euro, l'indicateur atteint -1 point, soit 22,5 points de plus sur un mois.

La composante du baromètre mesurant la situation actuelle de la conjoncture de l'économie allemande atteint -24,7 points, soit une timide amélioration de 0,6 point.

Cela "invite à la prudence" alors qu'un accord entre la Chine et les États Unis sur le conflit commercial qui les oppose depuis un an et demi n'est pas encore chose acquise, note l'économiste Jens-Oliver Niklasch, de la banque LBBW.

L'industrie allemande, moteur traditionnel de la première économie de la zone euro, est fortement perturbée par ces tensions commerciales internationales qui fragilisent ses débouchés à l'export.

Les chiffres du PIB allemand pour le troisième trimestre sont eux attendus ce jeudi.

Après un recul de 0,1% au deuxième trimestre, la première économie de la zone euro pourrait de nouveau avoir reculé pendant les mois d'été et ce pour le second trimestre d'affilée, signifiant que le pays serait entré en récession technique.

afp/buc