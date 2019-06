Allemagne: le moral des investisseurs plonge en juin, à -21,1 points (ZEW)

Berlin (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands a plongé en juin à -21,1 points, accentuant nettement sa baisse du mois dernier, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

Après avoir atteint à l'automne son plus bas niveau depuis 2012, cet indicateur particulièrement instable a reculé de 19,0 points sur un mois.

Ces données dépassent les attentes du panel d'analystes interrogé par Factset, tablant sur une poursuite en juin de la chute du moral des investisseurs à -8,5 points.

Or, la baisse de l'indicateur montre que les experts sondés sur les marchés financiers sont confrontés à "une incertitude accrue quant à l'évolution future de l'économie mondiale et une détérioration substantielle de la situation économique en Allemagne au début du deuxième trimestre", a commenté Achim Wambach, président du ZEW, cité dans un communiqué.

Parmi les risques, lancinants ou plus neufs qui crispent les détenteurs d'action, l'institut cite "l'intensification du conflit entre les États-Unis et la Chine, le risque accru d'un conflit militaire au Moyen-Orient et la probabilité accrue d'une sortie désordonnée de la Grande-Bretagne de l'UE".

En ce qui concerne l'appréciation de la situation conjoncturelle allemande, l'indicateur s'est un peu dégradé, de 0,4 point, pour parvenir à +7,8 points, selon le baromètre ZEW.

L'Allemagne connaît toujours une santé éclatante du marché du travail mais son économie semble s'essouffler, à en croire les prévisions atones de croissance, divisées par deux par le gouvernement en avril.

Celui-ci table désormais sur une hausse du produit intérieur brut de 0,5% en 2019.

Parmi le autres notes négatives, celle de la production industrielle, décisive pour l'économie allemande exportatrice, est nettement retombée en avril (-1,9% sur un mois) après deux mois de progression.

afp/jh