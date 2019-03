Allemagne: le moral des investisseurs remonte à -3,6 points en mars (ZEW)

Francfort (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands s'est nettement amélioré en mars, remontant à -3,6 points, profitant d'un réchauffement des relations commerciales sino-américaines et de la perspective d'un Brexit retardé, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

Après avoir atteint à l'automne son plus bas niveau depuis 2012, cet indicateur particulièrement instable a progressé de 9,8 points sur un mois, tandis que l'appréciation de la situation conjoncturelle allemande s'est à nouveau détériorée (-3,9 points à 11,1 points).

"L'augmentation montre que les risques conjoncturels sont perçus comme moins dramatiques", a commenté Achim Wambach, président du ZEW, cité dans un communiqué.

Le réchauffement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que "le possible report du Brexit" et "l'espoir d'une sortie ordonnée qui en découle" ont alimenté l'optimisme des investisseurs allemands, précise-t-il.

Les deux pays sont engagés dans des négociations visant à mettre fin à leur conflit commercial, et qui devraient déboucher sur un accord dans quelques semaines, a encore affirmé la semaine dernière Donald Trump.

L'appréciation de la situation actuelle reflète cependant les craintes d'un ralentissement conjoncturel de la première économie européenne.

Le gouvernement allemand et plusieurs organisations internationales ont abaissé leurs prévisions de croissance, plombée par le ralentissement à l'export et la pénurie persistante de main-d'oeuvre.

Dernière note pessimiste en date: le comité des "Sages", un forum d'influents économistes conseillant le gouvernement allemand, a nettement revu à la baisse mardi ses estimations.

Le produit intérieur brut (PIB) allemand ne devrait croître que de 0,8% cette année, après 1,4% l'an dernier, soulignent les cinq experts dans leur rapport semestriel toujours très suivi.

