Allemagne: le recul du moral des investisseurs s'accélère en septembre

Francfort (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands, en recul depuis juin, a connu un nouveau coup de froid en septembre face aux pénuries persistantes de composants qui vont freiner la croissance sur le reste de l'année.

Cet indicateur, particulièrement instable, atteint 26,5 points, en baisse de 13,9 points sur un mois, a indiqué mardi l'institut ZEW dans un communiqué.

Les analystes sondés par le prestataire Factset tablaient sur un indicateur retombant à 30 points.

Les experts des marchés financiers pensent que la situation économique va continuer à s'améliorer, mais avec une "ampleur et une dynamique qui ont fortement diminué", commente le président de l'institut, Achim Wambach, dans un communiqué.

En cause: "la pénurie de puces dans la construction automobile et la rareté des ressources dans la construction" (bois, plastiques, acier, etc.), synonymes de goulets d'étranglement et de hausses de prix de production, ce qui donne des prévisions de bénéfices rabotées dans l'industrie.

En juillet, près des deux tiers des entreprises allemandes affirmaient avoir des problèmes d'approvisionnement, selon l'institut IFO. Et ce alors que leurs carnets de commandes ont atteint une valeur historique, selon l'office statistique Destatis.

L'indicateur mesurant la situation actuelle en Allemagne a lui légèrement grimpé pour atteindre 31,9 points (+2,6), poursuivant un mouvement de hausse ininterrompue depuis février.

Sur un an, la production allemande a grimpé de 5,7% en juillet, mais en restant toujours 5,5% en dessous de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, en février 2020, a indiqué mardi Destatis.

afp/fr