Allemagne: le secteur de la chimie freiné par le ralentissement mondial

Francfort (awp/afp) - Le secteur de la chimie en Allemagne, qui fournit l'industrie mondiale en matières premières, a été lourdement pénalisé au deuxième trimestre par le ralentissement conjoncturel, a annoncé mercredi la fédération du secteur, de plus en plus pessimiste pour le reste de l'année.

Entre avril et juin, la production a baissé de 8,8% sur un an, a indiqué la fédération allemande de la Chimie (VCI), entraînant une baisse des revenus pour l'ensemble du secteur à hauteur de 4,3%, soit 48 milliards d'euros.

"L'activité industrielle et la demande en produits chimiques glissent de plus en plus dans une spirale descendante", déclare le président de la fédération, Hans Van Bylen, qui ne voit aucune reprise s'amorcer au second semestre pour l'économie allemande, moteur de l'Union européenne.

La VCI prévoit désormais une baisse de 6% de la production de produits chimiques au cours de l'année, alors qu'elle tablait il y a trois mois sur une baisse de 3,5%. Les revenus du secteur devraient eux chuter de 5% à 193 milliards d'euros.

afp/op