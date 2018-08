Allemagne: le taux de chômage reste à son plus bas historique en août

Francfort (awp/afp) - Le taux du chômage en Allemagne s'est maintenu en août à 5,2%, soit son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990, selon les chiffres publiés jeudi par l'Agence pour l'emploi.

En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 8.000 personnes sur un mois. Le taux de chômage est conforme aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 26.000 sur un mois mais a décru de 194.000 sur un an.

Le taux de chômage brut est légèrement remonté à 5,2% en août, après avoir atteint 5,1% en juillet et 5,0% en juin.

"Le développement sur le marché du travail reste très favorable", a commenté Detlef Scheele, patron de l'Agence pour l'emploi, cité dans un communiqué.

"Comme attendu, le taux de chômage a légèrement augmenté en août, mais cette augmentation était due à des effets saisonniers", a-t-il ajouté.

A fin août, la région qui connaît le plus bas taux de chômage est la Bavière (2,9%), devant le Bade-Wurtemberg (3,3%). L'ancien bassin sidérurgique et houiller, la Rhénanie du Nord-Westphalie, affiche quant à lui un taux de 6,8% de sans-emploi, en baisse de 0,7 point sur un an.

Malgré la légère remontée du taux de chômage brut en août, Jörg Zeuner, chef économiste de la banque publique KfW, s'attend à une baisse du chômage sur la deuxième moitié de l'année.

Particulièrement pour le personnel qualifié, "la perspective d'emploi n'a pas été aussi bonne depuis longtemps", relève l'expert.

