Allemagne: le taux de chômage se maintient au plus bas en octobre

Francfort (awp/afp) - Le taux du chômage en Allemagne s'est maintenu en octobre à 5,1%, restant à son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990, selon les chiffres publiés mardi par l'Agence pour l'emploi.

En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 11'000 personnes sur un mois. Le taux de chômage est conforme aux attentes des analystes interrogés par Factset.

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a baissé de 52'600 sur un mois et a décru de 184'860 sur un an.

Le taux de chômage brut est ainsi passé sous la barre symbolique des 5%, à 4,9% en octobre, après 5,0% en septembre et 5,2% en août.

Le taux est descendu à 4,5% à l'ouest et à 6,4% à l'est du pays, avec un plus bas en Bavière, à 2,6%.

Le taux de chômage est de 6,4% dans l'ancien bassin minier de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de 7,1% en Mecklembourg-Poméranie, le Land de l'est, dont est originaire la chancelière Angela Merkel, qui a fait savoir lundi qu'elle mettrait un terme à sa carrière politique après son quatrième mandat actuel.

La première économie d'Europe voit son marché du travail afficher une santé insolente, avec le chômage et le sous-emploi qui "continuent de diminuer en octobre", selon Detlef Scheele, patron de l'Agence pour l'emploi, cité dans un communiqué.

"Les emplois réguliers soumis aux cotisations sociales continuent leur progression et la demande de main-d'oeuvre des entreprises se stabilise à un niveau très élevé", a-t-il ajouté.

Des signes de pénurie de main d'oeuvre se manifestent néanmoins sur le marché du travail: pour la première fois depuis 1994, le nombre de places de formation offertes entre octobre 2017 et septembre 2018 par les entreprises a été, avec un total de 565'300 postes, légèrement supérieur au nombre de candidats inscrits, note l'Agence pour l'emploi dans un communiqué séparé.

Les candidats ont manqué particulièrement pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que dans le commerce alimentaire ou encore l'énergie. En revanche, les apprentis étaient plus nombreux que l'offre de postes à pourvoir dans l'informatique, l'industrie automobile ou encore de l'assistance médicale.

