Berlin (awp/afp) - Les commandes à l'industrie allemande sont très légèrement reparties à la hausse en février après avoir fortement chuté en janvier dans la première économie européenne, selon les chiffres publiés vendredi par l'institut des statistiques Destatis.

Cet indicateur clé pour le secteur manufacturier, pilier de l'économie allemande a crû de 0,2% sur un mois, après une chute en janvier de 11,4% (données révisées, les données provisoires étaient de 11,3%). Ce retour à la hausse était attendu par les experts de l'outil d'analyse financière Factset qui tablaient néanmoins sur une progression plus forte de 0,5%.

Le plongeon de janvier venait cependant après un rebond de 12% en décembre lié à l'effet de grosses commandes exceptionnelles. Une comparaison sur trois mois des prises de commandes entre décembre 2023 et février 2024 fait apparaître une hausse de 2,8% par rapport aux trois mois précédents.

"Cette hausse est cependant essentiellement due aux grosses commandes exceptionnelles de décembre. Si on ne les prend pas en compte, les prises de commandes entre décembre 2023 et février 2024 seraient inférieures de 0,8% aux trois mois précédents", commente Destatis dans son communiqué. "Après les fortes fluctuations des deux mois précédents, on retourne à la normale", a commenté Jens-Oliver Niklasch, économiste à la banque LBBW, dans une note.

"Il est satisfaisant que les secteurs de la construction de machines et de la chimie, à la peine auparavant, aient pu progresser", a-t-il noté. Le premier a crû de 10,7% par rapport à janvier, le second de 3,1%, tandis que l'industrie pharmaceutique affichait une hausse de 6,6%. En revanche, l'évolution de l'industrie automobile, particulièrement importante en Allemagne, n'est pas reluisante, a-t-il constaté après une baisse de 8,1% en février.

Les commandes en provenance de la zone euro ont plongé de 13,1%. Celles en provenance de l'étranger hors zone euro ont progressé de 7,8%, selon le communiqué de Destatis. Au regard des données de vendredi, M. Niklasch table sur une évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) allemand au premier trimestre "proche de la stagnation".

Il y a un peu plus d'une semaine (le 27 mars dernier), les principaux instituts de conjoncture allemands ont révisé à la baisse leur prévision de croissance en Allemagne pour 2024 à 0,1%, contre 1,3% prévu à l'automne dernier. L'Allemagne, longtemps locomotive de l'économie européenne, fait face à une crise de son secteur industriel, pilier de sa croissance, causée par la hausse des prix de l'énergie et par la baisse de la demande mondiale.

En 2023, l'économie allemande a basculé dans le rouge avec une chute de 0,3% de son PIB plombé par la crise du secteur industriel.

afp/vj