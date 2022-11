Allemagne: légère hausse du moral des consommateurs en décembre

Nuremberg (awp/afp) - Le moral des consommateurs allemands devrait connaître une légère hausse en décembre, grâce au plan d'aide massif du gouvernement contre l'inflation qui pourrait jouer un rôle d'amortisseur pour les ménages, selon le baromètre GFK publié vendredi.

L'institut prévoit un indice à -40,2 points, en hausse de 1,7 point sur un mois, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cette dynamique confirme le léger rebond de l'indicateur entamé en novembre, après quatre mois consécutifs de plongeon face à l'envolée de l'inflation.

"Les consommateurs supposent apparemment que les mesures adoptées pour plafonner les prix de l'énergie peuvent contribuer à freiner l'inflation", explique Rolf Bürkl, expert du GfK, dans le communiqué.

L'Allemagne n'est plus approvisionnée en gaz russe depuis septembre et doit donc se fournir ailleurs à des prix beaucoup plus élevés. Résultat : la hausse des prix atteint des sommets historiques dans le pays, avec une augmentation de 10,4% en octobre.

Le gouvernement allemand a donc débloqué un plan massif de 200 milliards d'euros visant à plafonner les prix de l'énergie dès le début de l'année prochaine.

Cette enveloppe permettra de subventionner 80% de la consommation en gaz des ménages. Au-delà seulement, ils paieront le gaz au prix du marché. S'agissant de l'électricité, un plafonnement total est prévu pour les particuliers.

Les consommateurs semblent également rassurés par la chute des prix de l'énergie, après un pic cet été et des mois de flambée dans le sillage de la guerre en Ukraine.

"La crainte de longue date des consommateurs concernant l'explosion des prix de l'énergie s'est quelque peu atténuée, ce qui a un effet légèrement positif sur le climat de consommation", détaille Rolf Bürkl.

La composante du baromètre GFK mesurant les attentes des consommateurs sur leurs revenus augmente également, pour le deuxième mois consécutif, de 6,2 points en novembre.

Malgré cette légère amélioration, cependant, la situation concernant le climat de consommation reste "tendue", tempère Rolf Bürkl. "Les consommateurs s'attendent à ce qu'une récession soit inévitable dans un avenir proche", développe le GFK.

afp/jh