Allemagne : les exportations dépassent leur niveau d'avant pandémie

Berlin (awp/afp) - Les exportations allemandes ont dépassé en juin leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, une première depuis le début de la crise sanitaire, selon des données publiés par l'institut de statistique Destatis.

La première économie européenne a exporté 118,7 milliards d'euros (127,8 milliards de francs suisses) de biens, soit 1,1% de plus qu'en février 2020, avant l'arrivée du coronavirus en Allemagne.

L'indicateur grimpe de 1,3% par rapport à mai, en données corrigées des variations saisonnières et de calendrier, en hausse pour le quatorzième mois d'affilé.

Les exportations, vitales pour l'industrie allemande, ont sans cesse progressé depuis mai 2020, après un trou d'air historique en mars et avril.

Sur un an, la hausse s'élève à 23,6%.

Les importations ont elle aussi connu une légère hausse, de 0,6% sur un mois, à 102,4 milliards d'euros, en données corrigées des valeurs saisonnières et de calendrier.

Dans le détail, l'Allemagne a exporté en juin 26,1% de plus vers l'Union européenne sur un an, et 20,7% par rapport aux pays tiers.

La Chine, marché particulièrement important pour la première économie européenne, a importé 16,0% de plus de produits allemands sur un an.

"Les exportations ne sont toujours pas affectées par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement", commente Carsten Brzeski, analyste pour la banque ING.

Ces statistiques interviennent dans un contexte difficile pour l'industrie exportatrice allemande, qui fait face à de nombreuses pénuries plombant son activité.

La pandémie de coronavirus a bouleversé les chaînes mondiales d'approvisionnement, conduisant à des goulots d'étranglement sur les marchés des composants électroniques, du bois, des plastiques, et de l'acier, notamment.

La production industrielle a ainsi sensiblement chuté en Allemagne en juin, de 1,3%, pour le troisième mois consécutif.

Malgré ces difficultés, la reprise économique se poursuit en Allemagne, avec une croissance après une chute de 2,1% de son Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, en raison des restrictions sanitaires de cet hiver.

Le pays a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, avec une hausse de 1,5% du PIB, selon des chiffres provisoires publiés fin juillet.

afp/fr