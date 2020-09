Allemagne : les exportations toujours en net recul sur un an

Francfort (awp/afp) - L'Allemagne a enregistré en juillet un excédent commercial de 18,0 milliards d'euros (19,5 milliards de francs suisses), en hausse par rapport à juin mais encore marqué par un net recul des exportations sur un an, selon des données provisoires publiées mardi par Destatis.

Les exportations ont augmenté de 4,7% et les importations de 1,1% par rapport à juin, d'après des chiffres de l'office fédéral des statistiques Destatis, corrigés des variations saisonnières (CVS).

En revanche, les exportations, qui ont atteint 102,3 milliards d'euros en juillet, sont en recul de 11,0% sur un an, bien moins certes que le creux de plus de 30% enregistré en avril lors du pic de la pandémie de Covid-19.

Par rapport à février 2020, soit le mois qui a précédé le début des mesures de restrictions frappant l'économie, les exportations sont en retrait de 12,1% et les importations de 11,5%, en données CVS.

L'Union européenne a absorbé en juillet 52,4 milliards d'euros de marchandises en provenance de l'Allemagne, soit une baisse proche de 10% sur un an.

Le recul des exportations est de 12,5% avec le reste du monde, où le tableau oscille entre une évolution quasi-stable sur un an avec la Chine (-0,1%) et un recul de 17% avec les Etats-Unis, le pays le plus touché par la pandémie.

Les exportations sont en outre en recul de 12,6% et les importations de 24,8% avec le Royaume-Uni (-12,6%), dans un contexte de difficiles négociations entre ce pays et l'UE sur leurs relations post-Brexit.

En données brutes, privilégiées par Destatis mais moins révélatrices d'une tendance de fond, le surplus commercial allemand a atteint 19,2 milliards d'euros en juillet, contre 15,5 milliards d'euros en juin.

Couplée à un rebond de la production industrielle allemande ces derniers mois, la performance du commerce extérieur en juillet souligne aussi combien le secteur des exportations est "soumis à des changements structurels de l'économie mondial", note Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Ces changements sont liés selon lui à "davantage de protectionnisme, une transition de la fabrication traditionnelle vers les services, la haute technologie ou les véhicules électriques".

La chancelière Angela Merkel doit rencontrer mardi soir les constructeurs automobiles allemands lors d'un nouveau sommet sur l'avenir de ce secteur clé de l'économie allemande.

