Allemagne: les instituts économiques plus pessimistes

Francfort (awp/afp) - L'économie allemande, freinée par la guerre commerciale internationale et les difficultés du secteur automobile, devrait croître moins rapidement que prévu cette année et l'an prochain, ont estimé jeudi les principaux instituts économiques allemands.

Ces cinq instituts (Ifo, RWI, DWI, IWH, IfW), d'orientations politiques diverses et qui inspirent traditionnellement les prévisions du gouvernement, ont abaissé dans leur rapport biannuel leur pronostic de croissance, de 0,5 point à 1,7% du PIB pour 2018 et de 0,1 point à 1,9% pour 2019.

Ils s'attendent toujours à un taux de chômage de 5,2% en 2018 et de 4,8% en 2019, mais ont revu en hausse de 0,1 point leur prévision d'inflation, à 1,8% en 2018 et 2,0% en 2019.

"La demande étrangère ralentit et les entreprises ont de plus en plus de problèmes pour trouver assez de main d'oeuvre pour leur production", constate Roland Döhrn, directeur de recherche au RWI.

"Les risques pour la conjoncture allemande et internationale ont augmenté depuis le précédent rapport au printemps, notamment en raison de la multiplication des conflits commerciaux à l'international, et, au niveau européen, de la possibilité d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'UE et d'une crise de la dette en Italie", expliquent les instituts.

Les chercheurs notent également un impact des problèmes que rencontre l'industrie automobile en raison des nouvelles normes européennes anti-pollution WLTP.

Les ralentissements dans la production que connaissent plusieurs constructeurs, notamment le géant Volkswagen, "se reflètent dans la croissance du PIB en raison de l'importance structurelle de cette branche de l'industrie", selon le rapport.

Les experts s'attendent en revanche à un effet positif sur la croissance des dernières mesures fiscales du gouvernement allemand, qui entreront en vigueur début 2019.

afp/al