Allemagne: les investisseurs espèrent un reflux de l'inflation, selon le ZEW

Francfort (awp/afp) - Le moral des investisseurs allemands a nettement accéléré son redressement en novembre, reflétant les espoirs de voir l'inflation refluer prochainement au moment où se profile une récession en zone euro.

L'indicateur publié mardi par l'institut allemand ZEW, mesurant les attentes des marchés sur l'évolution de la conjoncture dans les six mois, a regagné 22,5 points sur un mois, après un timide rebond en octobre qui avait mis un terme à trois mois de baisse d'affilée. Il déjoue le consensus d'analystes interrogé par Factset qui tablait sur un rebond modeste à -51 points.

Les investisseurs jugent par ailleurs la situation économique actuelle légèrement meilleure qu'en octobre. La forte remontée des attentes sur la conjoncture "est probablement liée pour l'essentiel aux espoirs d'une baisse imminente des taux d'inflation", commente le président du ZEW Achim Wambach dans un communiqué.

Alors que l'inflation est au plus haut depuis plus de 70 ans en Allemagne, près des deux-tiers des sondés s'attendent à voir les prix refluer d'ici 6 mois, détaille le ZEW. Le constat est sensiblement le même pour la zone euro. En Allemagne, "les bonnes nouvelles concernant les niveaux de remplissage des installations de stockage de gaz naturel", proche désormais de 100% et "les efforts des politiques pour mettre en oeuvre le frein des prix du gaz et de l'électricité" ont joué favorablement, selon l'économiste Christoph Swonke, chez DZ Bank.

Berlin a annoncé début octobre un plan de 200 milliards d'euros pour protéger son économie, avec pour élément central des aides pour limiter la facture énergétique des ménages et des entreprises. La poursuite de la guerre russe menée en Ukraine a bouleversé l'approvisionnement en énergie et fait galoper l'inflation jusqu'à dépasser les 10% en octobre en Allemagne, du jamais vu depuis le début des années 1950.

Si l'inflation persiste moins longtemps que redouté, "le frein de la politique monétaire devrait être moins fort dans ce cas et/ou tiré moins longtemps que prévu", ajoute M. Wambach. A court terme, l'horizon économique pour l'Allemagne reste "toujours clairement négatif", conclut-il, alors qu'une récession est attendue pour les prochains mois.

Le gouvernement allemand attend une baisse du PIB de 0,4% et une inflation de 7% en 2023, selon ses dernières prévisions d'automne.

afpp/vj