Allemagne: les patrons inquiets du ralentissement économique (Ifo)

Francfort (awp/afp) - Le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau baissé en janvier, pour le cinquième mois d'affilée, à son plus bas niveau depuis près de trois ans dans un contexte d'incertitudes internationales, selon le baromètre Ifo publié vendredi.

Ressortant à 99,1 points, contre 101,0 en décembre, cet indicateur donnant un avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir recule plus qu'attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un score de 100,7.

"L'inquiétude grandit dans les étages de direction", résume Clemens Fuest, le président de l'institut. "L'économie allemande est orientée à la baisse."

L'indice évaluant la situation actuelle, une des composantes du baromètre Ifo, est ressorti à 104,3 points, contre 104,9 points en décembre. Mais le recul est nettement plus marqué du côté des attentes pour les six prochains mois, qui ont baissé à 94,2 points, contre 97,3 points le mois dernier.

Cette statistique, basée sur un sondage effectué auprès d'environ 9.000 entreprises, s'ajoute à une série d'indicateurs décevants ces derniers mois en Allemagne, liés à un mélange de facteurs temporaires et de craintes plus durables.

La désorganisation du secteur automobile en raison des nouvelles normes antipollution WLTP et la baisse de régime du transport fluvial due à la sécheresse estivale ne sont plus d'actualité, mais un certain nombre d'incertitudes pèsent sur le moral des patrons, note Jörg Zeuner, économiste chez KfW.

"Les perspectives pour l'économie chinoise, et donc la conjoncture mondiale, sont incertaines, les conflits commerciaux continuent de couver, et la question d'un Brexit chaotique sans accord n'est pas réglée", explique-t-il, cité dans un communiqué.

Intégrant le ralentissement économique et les incertitudes dans son calcul, le gouvernement allemand devrait ainsi nettement abaisser dans son rapport attendu mercredi ses prévisions de croissance pour cette année, affirme le quotidien économique Handelsblatt vendredi.

Le ministère de l'Économie va abaisser à 1,0% son pronostic de hausse du produit intérieur brut pour 2019, alors qu'il tablait encore sur 1,8% à l'automne, écrit le journal.

Le Fonds monétaire international s'attend pour l'Allemagne à une croissance de 1,3%, après avoir revu à la baisse lundi de 0,6 point ses prévisions pour 2019.

En 2018, l'économie allemande a ralenti, à 1,5% de croissance du PIB, contre 2,2% en 2017.

afp/jh