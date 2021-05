Allemagne : L'inflation s'écarte un peu plus de l'objectif de la BCE

BERLIN (Reuters) - L'inflation en Allemagne s'est de nouveau accélérée en mai et a encore creusé l'écart qui la sépare de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), montre lundi la première estimation publiée par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes IPCH ressort en hausse de 0,3% par rapport à avril et de 2,4% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% sur un mois et de 2,5% en rythme annuel.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré récemment que l'institution avait "beaucoup à faire" pour ramener l'inflation à son objectif (un taux légèrement inférieur à 2% sur un an) et ajouté que les spéculations de marché sur l'accélération supposée de la hausse des prix étaient déplacées.

L'inflation dans l'ensemble de la zone euro approche actuellement 2%, son plus haut niveau depuis des années, grâce à l'impact des mesures monétaires et budgétaires massives mises en oeuvre depuis le début de la crise du coronavirus. Une évolution qui a conduit une partie des observateurs à prédire une nouvelle période d'inflation.

Philip Lane rejette cette hypothèse en arguant du fait qu'il faudra des années pour que le marché du travail retrouve sa situation d'avant-crise, que les bilans des entreprises restent affaiblis et que le rebond de l'économie dépend encore largement des politiques menées par la BCE et les Etats membres de la zone euro.

Le Conseil des gouverneurs de la BCE doit se réunir le 10 juin et pourrait débattre à cette occasion de l'opportunité d'une réduction progressive de ses soutiens au vu de l'embellie économique et de la levée des restrictions sanitaires.

"La BCE ne devrait pas être perturbée par les fluctuations à court terme du taux d'inflation et le retour à la normale de sa politique sera lent", prédit Holger Schmieding, chef économiste de la banque Berenberg.

(Paul Carrel et Rene Wagner, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)