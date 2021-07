Allemagne: nette amélioration sur le marché du travail

Berlin (awp/afp) - Le taux de chômage a fortement baissé en Allemagne en juillet, dans un contexte de reprise économique post-coronavirus et d'accalmie sur le plan sanitaire, selon des chiffres de l'Agence pour l'emploi, publiés jeudi.

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), il s'établit à 5,7%, contre 5,9% en juin.

Le nombre de chômeurs connaît une forte baisse de 91'000 personnes (données CVS), le plus fort recul depuis décembre 2006.

La décrue est continue depuis le printemps et la réouverture progressive de larges pans de l'économie, notamment dans le secteur du tourisme et des services. Le taux de chômage s'établissait à 6% en avril.

"La situation sur le marché du travail continue de s'améliorer. Le chômage et le sous-emploi ont continué à baisser fortement malgré le début des vacances d'été", se rejouit Detlef Scheele, président de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA).

En données brutes, le nombre de personnes sans emploi atteint 2'590'000.

"Les entreprises recherchent de plus en plus de nouveaux collaborateurs", note encore M. Scheele alors que 744'000 nouvelles offres d'emplois ont été enregistrées en juillet (données brutes), soit 171'000 de plus qu'il y a un an.

Les nouvelles inscriptions au chômage partiel se sont établies à 75'000 en juillet contre 59'000 en juin.

Le dispositif a continué à garantir des revenus à 2,23 millions de personnes en mai, dernier mois de données disponibles. A son pic, en avril 2020, le dispositif profitait à 6 millions de personnes, selon l'Agence pour l'Emploi.

Mis en place depuis le début de la crise sanitaire, il a été récemment prolongé jusqu'à fin septembre par le gouvernement, en raison des pénuries de matériaux et composants qui frappent l'industrie.

Le taux de chômage évoluait à 5% en données CVS avant la crise sanitaire.

"L'économie et le marché du travail ont enfilé leurs bottes de sept lieues et avancent à grands pas", commente Fritzi Köhler-Geib, économiste en cheffe à la banque publique KfW. "C'est la percée tant attendue."

Elle met cependant en garde contre une "pénurie de travailleurs qualifiés" et le risque de nouvelles restrictions sanitaires.

Si l'Allemagne connaît ces dernières semaines une remontée du nombre d'infections au nouveau coronavirus, cette dynamique est moins prononcée que dans d'autres pays voisins.

L'Institut de veille sanitaire RKI a enregistré jeudi 3.520 cas supplémentaires en 24h00.

Le gouvernement craint cependant une accélération des contaminations et une quatrième vague épidémique.

La campagne de vaccination se poursuit, avec plus de la moitié des Allemands totalement immunisés par le vaccin.

afp/jh