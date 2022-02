Allemagne: nouvelle hausse des commandes industrielles en décembre

Berlin (awp/afp) - Les commandes passées à l'industrie allemande ont connu une hausse en décembre, pour le deuxième mois consécutif, ce qui fait espérer au gouvernement une accélération de la reprise économique post-pandémie dans les prochains mois.

L'indicateur, qui donne un avant-goût de l'activité industrielle, a progressé de 2,8% après une hausse révisée à 3,6% en novembre, malgré un contexte de pénuries qui continue de plomber le secteur manufacturier, selon des chiffres publiés vendredi par l'office de statistiques Destatis.

Sur un an, les commandes grimpent de 5,5%. Elles progressent de 9,8% par rapport à février 2020, avant la pandémie de coronavirus.

Dans le détail, la hausse est particulièrement tirée par les commandes de biens intermédiaires (+4,1%) et de consommation (+5,3%).

Les biens d'investissement ont quant à eux augmenté de 1,8%, détaille Destatis.

La demande est particulièrement forte pour le marché domestique, avec une hausse de 11,7% sur un mois.

A l'international, elle connaît au contraire une baisse : les commandes de la zone euro ont chuté de 4,2%, et celles des pays tiers de 2,3%.

"Le niveau élevé de cet indicateur illustre la forte dynamique économique qui sera obtenue dès que les carnets de commandes pourront être traités", note le ministère de l'Economie dans un communiqué.

"Les entreprises sont prêtes à se redresser (...) Nous avons besoin maintenant de la fin des restrictions sanitaires et de la sécurité dans les chaînes d'approvisionnement", renchérit Jens Oliver Niklash, pour la banque LBBW.

Pour l'instant, les nombreuses pénuries sur les marchés internationaux plombent depuis plusieurs mois le secteur manufacturier, pilier du modèle économique allemand.

Le secteur automobile est particulièrement affecté par les pénuries de semi-conducteurs, essentiels dans la production, empêchant les géants automobiles de répondre à la demande.

Après une année noire en 2021, en baisse de 10,1% sur un an, ce marché a toutefois progressé en janvier de 8,5% sur un an, atteignant 184.100 voitures vendues. Mais les ventes ont reculé de 19% par rapport à décembre et sont même retombées sous les quelque 198'000 voitures immatriculées en novembre.

afp/fr