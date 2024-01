Berlin (awp/afp) - Les énergies renouvelables ont pour la première fois couvert plus de la moitié de la production d'électricité en Allemagne en 2023, alors que la part du charbon, en recul, représente encore un quart du bouquet énergétique, selon un bilan publié mercredi.

La part de l'électricité produite à partir des renouvelables s'est établie à 55% l'an dernier, après 48,42% en 2022, a indiqué le régulateur allemand de l'énergie (Bundesnetzagentur) dans un communiqué.

Les éoliennes y ont le plus contribué, avec une part de 31% dans le bouquet électrique pour les installations sur terre et en mer. Le photovoltaïque a représenté 12% de la production et la biomasse autour de 8%.

Cette montée en puissance s'est accompagnée d'un recul de la part du charbon à 26% du bouquet de production contre près de 34% l'an dernier lorsque l'Allemagne avait augmenté son recours à cette énergie polluante sur fond d'arrêt des livraisons de gaz russe en raison de la guerre en Ukraine.

La sortie du charbon est le principal défi de la transition énergétique menée par la première économie européenne. Le gouvernement allemand compte atteindre 80% d'électricité renouvelable dans la consommation brute d'électricité d'ici à 2030, un objectif jugé ambitieux.

La consommation brute d'électricité diffère de la production d'électricité puisqu'elle prend en compte importations et exportations du pays concerné.

Les renouvelables ont aussi dépassé la moitié de la consommation d'électricité en 2023 en Allemagne, avait indiqué dès décembre la fédération du secteur, avançant le chiffre de 52%.

En 2023, la consommation d'électricité en Allemagne a baissé pour la deuxième année de suite, de 5,4%, et la production a reculé de 9,1%.

La part du nucléaire dans la production (6% en 2022) a été réduite à presque néant avec la fermeture au printemps des trois derniers réacteurs du pays.

Si la production d'électricité à partir de charbon a fortement baissé (-36,8% pour la houille et -24,8% pour la lignite), le recours au gaz a augmenté de plus de 31%.

Avec la baisse des prix du gaz en 2023 et dans un contexte de prix élevés du CO2, les exploitants se sont reportés sur les centrales électriques au gaz dont le coût était moins élevé que celles au charbon, explique le régulateur.

L'Allemagne a également fortement augmenté ses importations d'électricité.

Le pays a acheté à ses voisins 54,1 TWh d'électricité durant l'année, contre 33,2 TWh en 2022, en premier lieu au Danemark et à la France. L'Allemagne a exporté 42,4 TWh d'électricité, avec l'Autriche et la France pour principaux clients.

