Allemagne: plus de la moitié de la population entièrement vaccinée

Berlin (awp/afp) - Plus de la moitié de la population vivant en Allemagne est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, alors que le pays s'inquiète d'une remontée des courbes d'infection.

"Plus d'un Allemand sur deux (50,2%, soit 41,8 millions) bénéficie d'une protection vaccinale complète, 61,1% (50,85 millions) des citoyens ont été vaccinés au moins une fois", s'est félicité Jens Spahn sur Twitter.

"Plus il y aura de personnes qui se feront vacciner maintenant, plus l'automne et l'hiver seront sûrs !", a-t-il exhorté.

Lancée fin décembre, la campagne de vaccination fait face à un rythme moins soutenu ces derniers temps alors que les doses sont désormais disponibles en nombre suffisant. Le chemin à parcourir est encore long pour atteindre les 80% de vaccinés, soit le seuil visé par le pays pour atteindre l'immunité collective.

Sur fond de crainte d'une nouvelle vague épidémique en raison de la contagiosité du variant Delta, le débat enfle en Allemagne pour savoir comment convaincre, sans contraindre, les réticents au vaccin anti-Covid.

Plusieurs voix, notamment le bras droit d'Angela Merkel, Helge Braun, ont récemment suggéré d'imposer des restrictions pour les non-vaccinés en cas d'explosion des nouvelles infections.

Libertés individuelles

De telles mesures font polémique en Allemagne, pays très à cheval sur les libertés individuelles et où la plupart des vaccins ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Le gouvernement a dû réaffirmer cette semaine qu'aucune obligation même partielle, comme en France pour les personnels soignants, ne serait mise en oeuvre.

Mme Merkel avait déjà affirmé mi-juillet miser sur "la volonté" de la population et non l'obligation face à la vaccination.

L'Allemagne a jusqu'ici conduit sur une politique très prudente dans la gestion de l'épidémie, maintenant durablement de nombreuses restrictions.

Beaucoup de ces restrictions sont désormais levées mais pour aller au cinéma ou dans certains restaurants, les spectateurs doivent prouver qu'ils sont immunisés, soit par un vaccin, soit par guérison, et les non-vaccinés doivent présenter un test négatif.

Mercredi, l'institut de veille sanitaire Robert Koch a recensé 2.768 nouvelles infections en 24 heures avec une incidence grimpant à 15 pour 100.000 habitants sur sept jours alors que ce seuil tournait à 5 début juillet.

Le variant Delta est désormais responsable de plus de 80% des nouvelles infections en Allemagne.

