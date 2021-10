Allemagne: première baisse des exportations en août depuis avril

Francfort (awp/afp) - Nouvelle statistique décevante pour l'économie allemande. Les exportations ont connu en août la première baisse sur un mois depuis avril 2020. Le repli souligne les difficultés de l'industrie d'outre-Rhin face à une pénurie mondiale de matériaux et composantes électroniques.

La première économie européenne a exporté pour 113 milliards d'euros de biens, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), 1,2% de moins qu'en juillet, tandis que les importations ont progressé de 3,5% à 100,1 milliards d'euros. La dernière baisse de l'indicateur remonte à avril 2020, où les exportations avaient fléchi de 23,6% en pleine première vague de Covid-19 après une chute de 12% en mars.

Elles ont ensuite progressé à des taux entre 15,2% en juin 2020 et 0,1% en avril dernier, avec +0,6% en juillet, selon Destatis. La baisse intervient alors que l'industrie allemande, très dépendante du marché extérieur, est plombée par la pénurie mondiale de certaines matières premières -- notamment bois, plastiques, acier - et composantes électroniques. Le secteur automobile, branche reine, souffre particulièrement du manque de semi-conducteurs, qui force les constructeurs à réduire leur production ou même fermer temporairement des usines.

La production industrielle et les commandes ont aussi connu de sérieux revers, avec des chutes de 7,7% et 4% en août en raison des difficultés d'approvisionnement, selon des chiffres dévoilés mercredi et jeudi. Les exportations restent toutefois 0,5% au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie, même si elles déçoivent les analystes sondés par Bloomberg, qui prévoyaient une hausse de 0,5%.

Elles progressent de 14,4% sur un an et les importations sont 18,1% supérieures à août 2020. L'Allemagne a livré 55,7 milliards d'euros de biens vers l'UE, une hausse de 15,7% sur un an, et en a importé 47,0 milliards (+11,2%). Avec les pays tiers, la progression annuelle s'est hissée à 13,1% pour les exportations et à 25,9% pour les importations, pour respectivement 48,8 et 46,8 milliards d'euros, précise l'institut statistique dans un communiqué.

La balance commerciale totale ressort en août à 13,0 milliards d'euros, en données CVS.

afp/lk/vj