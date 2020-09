Allemagne: ralentissement du rebond des commandes industrielles

Francfort (awp/afp) - Le rebond des commandes passées à l'industrie allemande a ralenti en juillet à +2,8% sur un mois après deux fortes progressions en mai et juin, alors que le niveau reste bien inférieur à celui d'avant la pandémie de Covid-19, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

"C'est une petite déception, mais il faut dire que nous avons déjà bien rattrapé en juin", quand les commandes ont grimpé de 28,8% après +10% en mai, note Jens-Oliver Niklasch, économiste chez la banque LBBW.

L'indice, qui donne un avant-goût de l'activité manufacturière pour la première économie allemande, reste en baisse de 7,3% sur un an et de 8,2% par rapport à février 2020, avant l'impact des mesures du confinement mis en place pour ralentir la propagation du coronavirus, précise l'Office fédéral des statistiques, Destatis.

Les prochains mois, "le rebond conjoncturel perdra en dynamique" et "nous ne verrons pas le niveau d'avant-crise aussi vite qu'on l'aurait espéré", ajoute M. Niklasch.

Les commandes sont tirées par le secteur automobile et la fabrication de batteries, qui profitent des primes d'achat pour les véhicules électriques mais d'autres branches restent à la traîne, comme les machines-outils ou la métallurgie, note Oliver Rakau, de Oxford Economics.

Dans le détail, les commandes de biens d'investissement sont quasi-stables (-0,4%), tout comme pour les biens de consommation (+0,2%) tandis que les commandes de biens intermédiaires ont plus fortement progressé (+9,5%).

Au total, la demande intérieure a baissé de 10,2% sur un mois tandis que les commandes en provenance d'autres pays ont augmenté de 14,4%, avec +7,3% pour la zone euro et +19,2% pour les pays tiers.

Mardi, le ministre de l'Economie Peter Altmaier avait qualifié la reprise allemande d'évolution "en V", caractérisée par une reprise rapide après une profonde chute. Mais selon lui, le niveau pré-Covid ne sera atteint que début 2022.

Après une récession moins forte qu'attendue au premier semestre et face à un rebond "plus rapide et dynamique" qu'attendu, le gouvernement a cependant légèrement rehaussé ses prévisions économiques et ne table plus que sur une chute de 5,8% du Produit intérieur brut (PIB) contre les 6,3% initialement annoncés.

afp/al