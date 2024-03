Berlin (awp/afp) - La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn et le syndicat des conducteurs de trains ont trouvé un accord sur leurs négociations salariales après des mois d'impasse ayant provoqué une vague de grèves dans le pays, a annoncé lundi le syndicat GDL.

"Le syndicat des conducteurs de locomotives allemands (GDL) et la Deutsche Bahn ont conclu un accord tarifaire", a indiqué la GDL dans un communiqué, ajoutant que le contenu de l'accord sera détaillé mardi.

La Deutsche Bahn a également convié les médias à une conférence de presse mardi.

Cet accord devrait mettre fin à l'un des conflits sociaux les plus durs, et les plus coûteux, auxquels a été confronté le rail allemand ces dernières années.

Le syndicat GDL avait organisé depuis fin 2023 une série de six grèves, certaines de plusieurs jours d'affilée, provoquant des perturbations massives dans le trafic passager et fret. La dernière grève remonte à la mi-mars.

Outre des augmentations de salaire significatives pour compenser l'inflation, le syndicat exigeait une semaine de travail réduite à 35 heures, contre 38 actuellement, sans diminution de revenu.

L'une des dernières offres de la Deutsche Bahn prévoyait notamment jusqu'à 13% d'augmentation de salaire, ainsi que la possibilité de réduire la semaine de travail à 37 heures à partir de 2026.

La première économie d'Europe, autrefois louée pour le règlement pacifique des conflits entre employeurs et représentants du personnel, est perturbée depuis des mois par des actions syndicales dans différents secteurs, dans un climat social qui s'est nettement raidi en raison de l'inflation élevée.

afp/rp