Alliance Afrique-Europe: stimuler les investissements dans l'énergie durable en Afrique

Une nouvelle initiative instaurant une plateforme de haut niveau rassemble des acteurs clés de l'énergie durable issus des secteurs public et privé d'Europe et d'Afrique.

À l'occasion du Forum d'investissement pour l'Afrique, organisé aujourd'hui à Johannesbourg par la Banque africaine de développement, l'Union européenne et l'Union africaine ont lancé la plateforme de haut niveau UE-Afrique sur les investissements dans l'énergie durable en Afrique.

Dans son discours sur l'état de l'Union, le président Juncker a annoncé la nouvelle «alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables», qui vise à donner un coup de fouet aux investissements en Afrique, à renforcer les échanges commerciaux, à créer des emplois et à investir dans l'éducation et les compétences. La plateforme de haut niveau lancée ce jour représente une action concrète menée dans le cadre de cette alliance pour stimuler les investissements stratégiques et renforcer le rôle du secteur privé.

À Johannesbourg, Elżbieta Bieńkowska, commissaire pour le marché intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME, a déclaré: «Pour investir réellement dans l'énergie durable en Afrique, nous avons besoin de tout le monde, y compris du secteur privé. La plateforme de haut niveau va préparer le terrain à cet effet: ensemble, des experts des secteurs public, privé, universitaire et financier examineront les problèmes et obstacles en matière d'investissement durable dans ce domaine et contribueront à y remédier.»

La plateforme de haut niveau réunit des opérateurs publics, privés et financiers ainsi que des universités d'Afrique et d'Europe. Ceux-ci passeront en revue les défis et les intérêts stratégiques qui pourraient accélérer les résultats, notamment en matière de croissance et d'emplois durables. La plateforme de haut niveau vise à attirer et à stimuler des investissements privés responsables et durables dans l'énergie durable en Afrique.

La cérémonie de lancement de cette plateforme a débouché concrètement sur la présentation de trois axes de travail, qui consistent à 1) mettre en lumière les investissements énergétiques qui influencent fortement la croissance et la création d'emplois, 2) analyser les risques liés aux investissements énergétiques et proposer des orientations stratégiques pour créer un climat durable propice aux investissements et aux entreprises, et 3) renforcer les échanges entre les secteurs privés africain et européen.

Contexte

En rassemblant des acteurs énergétiques publics et privés des deux continents, la plateforme de haut niveau consolidera le partenariat entre les entreprises européennes et africaines et soutiendra l'«alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables». Elle permettra de tirer le meilleur parti des possibilités d'investissement dans les énergies durables en Afrique et de mieux remédier aux problèmes et aux principaux obstacles qui entravent actuellement cet investissement.

Organisé par la Banque africaine de développement, le Forum d'investissement pour l'Afrique se tient à Johannesbourg du 7 au 9 novembre 2018. C'est là que des promoteurs de projet, emprunteurs, bailleurs de fonds et investisseurs publics et privés se réunissent pour accélérer les possibilités d'investissement en Afrique, en particulier dans le secteur de l'énergie.

L'«alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables» s'appuie sur les engagements pris en novembre dernier au sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan, où les deux continents ont convenu de renforcer leur partenariat. Elle expose les principaux volets d'action en faveur d'un programme économique renforcé pour l'UE et ses partenaires africains.

L'accès à une énergie durable joue un rôle fondamental en matière de développement. L'objectif du programme de développement durable à l'horizon 2030 est de permettre à tout un chacun d'accéder librement à des services énergétiques abordables, fiables et modernes. L'UE est déterminée à aider les pays partenaires à accroître leur production d'énergie renouvelable et à diversifier leurs sources d'énergie, assurant ainsi la transition vers un système énergétique intelligent, sûr, résilient et durable pour tous. Pour ce faire, il est essentiel de mobiliser le secteur privé.

Pour en savoir plus

