La société australienne Alliance Aviation Services Ltd a déclaré lundi que le régulateur de la concurrence du pays avait retardé l'examen du projet d'acquisition de l'opérateur de charters par Qantas Airways Ltd.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a reporté sa décision au 20 avril, marquant ainsi le quatrième retard à ce jour dans le rachat d'Alliance Aviation Services par le transporteur pour 610,8 millions de dollars australiens (409,97 millions de dollars).

En mai de l'année dernière, Qantas a déclaré qu'elle achèterait les 80 % restants d'Alliance Aviation Services dans le cadre d'une opération entièrement en actions, afin d'étendre sa présence dans le secteur des vols charters.

L'ACCC a déclaré en août que le projet d'acquisition était susceptible de réduire sensiblement la concurrence pour les services de transport aérien à destination et en provenance des zones régionales et isolées du Queensland et de l'Australie-Occidentale pour la clientèle d'affaires.

L'ACCC et Qantas n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

(1 $ = 1,4899 dollar australien)