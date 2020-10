Allianz GI anticipe un message fort de la BCE en attendant de nouvelles mesures 0 26/10/2020 | 16:04 Envoyer par e-mail :

Franck Dixmier explique par ailleurs qu'elle aura davantage de recul face aux risques politiques prégnants ces dernières semaines, tels que le Brexit et les élections américaines, ainsi que sur l'évolution de la pandémie. Enfin, ajoute-t-il, le programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) conserve encore sa puissance de feu, et il n'y a donc pas d'urgence à agir.



" Face à la détérioration des perspectives économiques et la faiblesse de l'inflation dans un contexte d'aggravation de la crise sanitaire, Christine Lagarde devrait toutefois affirmer fortement sa volonté de prendre des dispositions supplémentaires de soutien monétaire à la fin de l'année " explique le gestionnaire d'actifs.



Pour Franck Dixmier, celles-ci devraient inclure une extension du programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) de juin à décembre 2021 et un accroissement de son programme d'achats afin de répondre aux émissions souveraines records attendues en 2021, ainsi que de nouvelles conditions favorables pour les T-LTROs.







