Allianz GI distingue les secteurs concernés par les résultats des Midterms

Pas de vagues outre atlantique, le match nul semble avoir prévalu, commente Mona Mahajan, US Investment Strategist chez Allianz GI, suite aux résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Le Sénat est officiellement républicain, les républicains détenant désormais 51 sièges, les démocrates 45, certains résultats n'étant pas encore connus. Actuellement, les républicains disposent de 51 sièges. Cette majorité augmentera probablement dans le nouveau Sénat.La Chambre a été officiellement qualifiée de démocrate, les démocrates gagnant probablement environ 35 sièges, alors qu'ils n'en avaient besoin que de 23.En moyenne historique, le parti du président perd environ 33 sièges lorsqu'il perd la Chambre. Le résultat d'aujourd'hui est donc conforme à l'histoire, souligne Mona Mahajan.Globalement, le Sénat est devenu légèrement plus rouge que prévu et la Chambre légèrement plus bleue qu'attendu.Selon la stratégiste, les marchés pourraient apprécier ce résultat. En effet, explique-t-elle, le programme du président en faveur de la croissance restera probablement en place: réforme fiscale et déréglementation. Cependant, les chances d'une nouvelle réforme fiscale et de davantage de déréglementation sont désormais minces.Par ailleurs, les différends commerciaux du président continueront par le biais de décisions directes de l'exécutif ( Executive order). Même si nous devrions entendre davantage de protestations contre les mesures protectionnistes de la part de la nouvelle Chambre démocrate, celle-ci ne pourra pas faire grand-chose sans le soutien bipartisan du Congrès, rappelle Mona Mahajan.Selon elle, certains secteurs pourraient être impactés par ce résultat.En premier lieu, celui des infrastructures. Les deux parties ont indiqué qu'elles souhaitaient la mise en place d'un programme d'infrastructures. Ce sera probablement moins que le plan de 1 milliard de dollars proposé par les démocrates, car les républicains seront réticents à augmenter le déficit.Le secteur pharmaceutique également est concerné. De nombreux démocrates ont conduit leur campagne sur les questions de santé. Le président Trump et les démocrates sont favorables à la baisse des prix des médicaments. Cela pourrait soutenir le consommateur et une partie de sa base dans la classe moyenne, mais cela nuira à certaines sociétés pharmaceutiques, prévient Mona Mahajan.Enfin, les secteurs liés aux dépenses du gouvernement seront affectés. Avec un Congrès partagé, les dépenses de défense pourraient baisser, car le président Trump devra probablement faire des compromis pour faire passer son budget, conclut la stratégiste.