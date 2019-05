Allianz GI étoffe son équipe ISR avec l'arrivée d'une analyste senior à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors (GI) a nommé Marie Navarre au poste d’analyste ISR senior. Rattachée à Isabel Reuss, responsable mondiale de la recherche ISR, Marie Navarre va contribuer à compléter et parfaire la méthodologie et le processus ISR de la société de gestion. Elle se concentrera plus particulièrement sur l’analyse thématique et le dialogue avec les entreprises, dans une perspective de développement de la couverture d’émetteurs sous un angle ISR.Avant de rejoindre AllianzGI, Marie Navarre était analyste ESG chez Amundi, fonction qu'elle occupait depuis 2009. Dans ce cadre, elle a couvert les secteurs des métaux, des mines et des services aux collectivités (utilities), participé à la mise en œuvre de la politique ISR au sein du groupe et conduit le dialogue actionnarial avec des entreprises faisant l'objet de controverses.