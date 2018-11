Allianz GI : les taux aux Etats-Unis sont proches de leur fair value

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« L’environnement de risque est hors du commun » a déclaré Franck Dixmier, Directeur des gestions obligataires d’Allianz GI lors de la présentation des perspectives des marchés obligataires pour 2019. Et de citer à l’appui de cette affirmation, les tensions commerciales, le Brexit, la confrontation entre l’Italie et la Commission européenne…Selon le gestionnaire d'actifs, les taux aux Etats-Unis sont proches de leur fair value. Le gestionnaire d'actifs prévoit une hausse des taux en décembre, qui est totalement anticipé par les marchés, et deux resserrements de politique monétaire en 2019.Il estime que la Fed dispose de tous les arguments pour normaliser sa politique monétaire. Un des principaux est une pression inflationniste au niveau des salaires appelée à persister. Non seulement, le cycle économique va se prolonger avec une croissance américaine prévue à 2,3% en 2019, mais des goulets d'étranglement existent sur le marché du travail. Le dernier Livre Beige de la Fed les évoquent et un pourcentage record de PME éprouve des difficultés à recruter.Franck Dixmier note qu'après un discours volontaire du président de la Fed, Jerome Powell, plusieurs membres votant de l'institution ont atténué leurs discours il y a un mois. Les anticipations de hausse des taux ont alors décru.Dans la zone euro, les taux " cœurs " reflètent davantage le niveau élevé de l'aversion au risque, avec un Bund excessivement cher.Allianz GI prévoit une normalisation très graduelle de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, avec des taux " extrêmement bien ancrés " pendant encore deux ans. L'arrêt du programme de rachat d'actifs est, lui, largement acté. Pour le Directeur des gestions obligataires, la grande question sera de gérer les sauts de liquidité, que devrait générer l'arrivée à échéance des deux LTRO (opération de refinancement à long terme). La BCE devra mettre en place des programmes spécifiques. D'autres LTRO ne sont ainsi pas exclues.