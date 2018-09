Allianz GI obtient le label ISR pour trois fonds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors (GI) a obtenu le label ISR pour trois fonds de droit français de sa gamme ISR : la Sicav Actions Allianz Valeurs Durables, le fonds obligataire Allianz Euro Oblig Court Terme ISR et le fonds monétaire Allianz Securicash SRI. Avec 22 milliards d’encours sous gestion ISR et 17 professionnels de l’investissement dédiés à cette approche, AllianzGI explique offrir une large gamme de produits ISR couvrant les principales classes d’actifs, actions, obligations, et monétaire.Signataire des Principes for l'Investissement Responsable (PRI) depuis 2007, AllianzGI a obtenu en 2018 la note " A+ ", décernée pour " son approche ambitieuse en matière de stratégie et gouvernance ESG ", indique le communiqué.