Allianz GI sur la Fed : il faut s’attendre à de la volatilité sur les taux 12/12/2022 | 15:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Après 4 hausses de taux de 75 points de base, Jerome Powell devrait recalibrer leurs amplitudes et le gestionnaire d'actifs anticipe une nouvelle hausse de 50 points de base lors du prochain conseil de politique monétaire de la Fed, les 13 et 14 décembre.



" La hausse de 50 points de base est bien anticipée par les marchés. Mais ceux-ci pourraient être surpris par le ton hawkish que devrait adopter Jerome Powell ", prévient Franck Dixmier. De fait, ils anticipent actuellement un taux terminal à 5% et une première baisse de taux au second semestre 2023.



Le Directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investors estime que ces anticipations ne reflètent aucune surprise sur des chiffres d'inflation plus élevés dans les mois à venir, ce qui lui parait très fragile.



Compte-tenu du niveau d'incertitude élevé sur le niveau de l'inflation lié à la vigueur de l'économie américaine, le gestionnaire d'actifs estime que le taux terminal de la Fed pourrait s'établir entre 5% et 6%. Par ailleurs, il ne valide pas une baisse des taux au second semestre, alors que Jerome Powell a clairement énoncé qu'il ne fallait pas tabler sur des baisses rapides de taux pour ne pas répéter les erreurs faites dans les années 1970-80.



Franck Dixmier conclut en prévenant qu'il faut donc s'attendre à de la volatilité sur les marchés de taux, notamment sur la partie courte qui pourrait repricer davantage de hausses de taux que celles anticipées aujourd'hui.



En amont de la décision de politique monétaire de la Fed, mercredi, Franck Dixmier, Directeur mondial des gestions obligataires, Allianz Global Investors, prévient qu’il faut s’attendre à de la volatilité sur les taux, notamment sur la partie courte, tant les marchés sous-estiment la volonté pourtant répétée de Jerome Powell de continuer à ralentir l’économie américaine.Après 4 hausses de taux de 75 points de base, Jerome Powell devrait recalibrer leurs amplitudes et le gestionnaire d'actifs anticipe une nouvelle hausse de 50 points de base lors du prochain conseil de politique monétaire de la Fed, les 13 et 14 décembre." La hausse de 50 points de base est bien anticipée par les marchés. Mais ceux-ci pourraient être surpris par le ton hawkish que devrait adopter Jerome Powell ", prévient Franck Dixmier. De fait, ils anticipent actuellement un taux terminal à 5% et une première baisse de taux au second semestre 2023.Le Directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investors estime que ces anticipations ne reflètent aucune surprise sur des chiffres d'inflation plus élevés dans les mois à venir, ce qui lui parait très fragile.Compte-tenu du niveau d'incertitude élevé sur le niveau de l'inflation lié à la vigueur de l'économie américaine, le gestionnaire d'actifs estime que le taux terminal de la Fed pourrait s'établir entre 5% et 6%. Par ailleurs, il ne valide pas une baisse des taux au second semestre, alors que Jerome Powell a clairement énoncé qu'il ne fallait pas tabler sur des baisses rapides de taux pour ne pas répéter les erreurs faites dans les années 1970-80.Franck Dixmier conclut en prévenant qu'il faut donc s'attendre à de la volatilité sur les marchés de taux, notamment sur la partie courte qui pourrait repricer davantage de hausses de taux que celles anticipées aujourd'hui.

© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALLIANZ SE -0.61% 203.5 -1.42% AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.21% 0.6764 -6.43% BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.46% 1.22931 -9.38% CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.06% 0.73174 -7.42% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.48% 1.05732 -7.38% INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.08% 0.012117 -9.70% NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.09% 0.63982 -6.25%