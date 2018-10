Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence, investi en actions, a franchi le seuil du milliard d'euros d'actifs sous gestion. La forte progression des encours traduit le vif appétit des investisseurs privés et institutionnels pour cette stratégie d'investissement, a commenté la société de gestion. Premier fonds lancé en Europe dans ce domaine en mars 2017, Allianz Global Artificial Intelligence investit dans les entreprises qui contribuent au développement de l'intelligence artificielle (IA) sous toutes ses formes à travers le monde.Contrairement aux fonds technologiques existants, le fonds a été conçu spécialement pour tirer parti du potentiel disruptif de l'IA.Il cherche à exploiter les transformations induites par la révolution technologique de l'intelligence artificielle en investissant dans les entreprises les mieux placées pour générer un surplus de valeur actionnariale.En analysant ce potentiel et en intégrant au sein du portefeuille les entreprises amenées à le promouvoir et à en bénéficier, la stratégie vise à capter une croissance dynamique et durable dont l'impact sera visible sur l'ensemble des marchés.