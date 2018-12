Allianz Global Investors lance un fonds Global Water

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors a annoncé le lancement du fonds Allianz Global Water. Le fonds repose sur un portefeuille concentré d’actions internationales et s’adresse aux investisseurs professionnels souhaitant tirer parti du potentiel considérable des entreprises qui s’attaquent au problème de la pénurie d’eau. Le fonds investit dans des entreprises qui proposent des solutions répondant au problème de la raréfaction et de la qualité de l’eau et qui optimisent la gestion durable des ressources en eau.L'équipe de gestion privilégie trois axes. Il s'agit de l'approvisionnement en eau, qui regroupe les opérateurs de réseaux d'alimentation en eau, les infrastructures de gestion de l'eau, les stations de pompage et les réseaux de canalisation.Le second concerne la gestion rationnelle des ressources en eau, qui recouvre les systèmes automatisés de contrôle, les systèmes d'irrigation, les compteurs à eau et les systèmes de détection des fuites.Le dernier est centré sur la qualité de l'eau, qui comprend le traitement des eaux usées, le contrôle de la qualité de l'eau et les solutions d'assainissement.Il est géré par la même équipe que le fonds américain, lancé il y a dix ans, et selon la même approche.Andreas Fruschki, gérant du fonds Allianz Global Water et directeur de la recherche actions Europe chez AllianzGI, explique : " Le fonds ne spécule pas sur la hausse du prix de l'eau, pas plus qu'il n'investit dans les ressources en eau. Si l'eau de pluie se déverse gratuitement, ce n'est pas le cas de l'eau du robinet. Alimenter une ville ou une région agricole en eau nécessite des investissements massifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement ".