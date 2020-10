Allianz Global Investors lance une stratégie "Sport & Bien-Etre" 0 07/10/2020 | 12:25 Envoyer par e-mail :

Cette première tendance est démographique, avec des populations vieillissantes de plus en plus actives et des jeunes générations plus attachées à un mode de vie sain.



La deuxième tendance touche au comportement, l'accès à nos données de santé influençant notre quotidien et notre mode de vie.



Bien sûr, la troisième tendance est la technologie, dont les innovations révolutionnent la pratique sportive avec les objets connectés, tandis que la recherche alimentaire/ nutritive est source d'une alimentation plus équilibrée.



La nouvelle stratégie " Sport & Bien-Etre " du gérant est d´offrir aux investisseurs la possibilité de tirer parti de la dynamique positive de ces secteurs.



La stratégie investit à l'échelle mondiale dans des actions de sociétés en mesure de bénéficier de cette croissance sur 3 sous-thèmes : Sports & Fitness / Sports & Loisirs / Alimentation & Nutrition.



Selon Allianz Global Investors, la demande des investisseurs pour les fonds thématiques est en croissance.



Les investissements thématiques présentent en effet l'avantage d'être concrets et relativement décorrélés du cycle conjoncturel, explique la société de gestion.



La stratégie Sport & Bien-être vient ainsi compléter la gamme de stratégies thématiques d'AllianzGI, telles que l'eau, l'intelligence artificielle ou encore le climat.



"Les stratégies thématiques doivent différencier les modes à court terme des changements structurels de long terme. Le Sport et Bien-être s'inscrit dans les tendances de fond de la société, encore renforcée par la pandémie de coronavirus" remarque Andreas Fruschki, responsable de l'Investissement Thématique chez AllianzGI.







Allianz Global Investors lance une stratégie "Sport & Bien-Etre" afin de profiter des prometteuses perspectives de croissance de ces deux secteurs. Selon le gestionnaire allemand d'actifs, il devrait afficher des taux de croissance presque deux fois supérieurs au PIB, à la faveur de trois mégatendances structurelles.