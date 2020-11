Allianz Global Investors nomme Doris Bernheim au poste de directrice de la distribution externe 0 05/11/2020 | 10:27 Envoyer par e-mail :

Avant de rejoindre AllianzGI, Doris était country head France Benelux de Legg Mason. Elle a démarré sa carrière en 1998 en tant qu'actuaire chez Watson Wyatt puis a fondé Topassur en 2000, une plateforme de courtage d'assurance en ligne.



Elle fut responsable commerciale à La Française des Placements de 2001 à 2006, en charge de la clientèle assurance, puis, de 2006 à 2012, prit le rôle de directrice commerciale sur la clientèle institutionnelle chez Exane AM. En 2012, Doris rejoint Alma Capital en tant que responsable du développement en France.



Agée de 46 ans, Doris est diplômée de l'Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA) et détient un DEA en sciences actuarielles.





Allianz Global Investors a nommé Doris Bernheim au poste de directrice de la distribution externe. Au sein de la direction commerciale, et sous la responsabilité d'Amine Benghabrit, directeur général France. Doris sera en charge du développement commercial de la clientèle wholesale. Elle gèrera une équipe de 4 personnes.

