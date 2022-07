Allianz Global Investors nomme un Commercial Institutionnels

Allianz Global Investors a annoncé la nomination de Grégory Kerguelen au poste de Commercial Institutionnels. Au sein de la direction commerciale, et sous la responsabilité de Véronique Boyer, Directrice commerciale Institutionnels, il aura la charge de la prospection et du suivi d’un portefeuille clients – assurances, mutuelles, fonds de pension, et caisses de retraite.



Avant de rejoindre AllianzGI, Gregory était Principal business development manager chez NNIP France. Il a démarré sa carrière en 2000 chez BNP Paribas Asset Management en tant que Portfolios manager pour la clientèle privée, puis devient External distribution sales manager en 2005 et French sales manager en 2015, toujours chez BNPP AM. En 2015, il intègre Scor Investment Partners en tant que Senior sales manager dédié aux clients institutionnels français.