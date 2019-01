Allianz Global Investors se renforce à Zurich

Zurich (awp) - Mathias Peter a rejoint au 1er janvier Allianz Global Investors en tant que chargé du développement des affaires, a annoncé l'entreprise dans un communiqué jeudi. Il sera en charge de la Suisse romande et du Tessin. D'autres renforts sont attendus au premier trimestre.

Christian Leger, qui dirige l'unité suisse depuis novembre, estime que "2019 sera une année délicate pour nos clients et l'incertitude se reflète dans le marché d'actions. La recherche d'un mélange entre le rendement et la prise de risque doit se faire plus forte."

Treize personnes travaillent à Zurich-Stadelhofen pour Allianz Global Investors, filiale de gestion d'actifs de l'assureur allemand.

ck/al