Allianz Real Estate a réalisé sa plus grande transaction de prêt unique en Europe 0 16/09/2020 | 10:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Cette transaction est importante pour un certain nombre de raisons, au-delà de son volume de financement. Totalisant plus de 58 000 m², le portefeuille est composé d' actifs de bonne qualité dans des emplacements de premier choix, garantis par des locataires de qualité venant de secteurs diversifiés, avec une durée pondérée de baux non échus de 12 ans. Il s'agit d'une première entre Allianz et le groupe Lazari, un investisseur à la vision similaire, qui a adopté une stratégie à long terme basée sur une gestion active d'un portefeuille défensif d'actifs de bureaux du centre de Londres.



Allianz Real Estate dispose dorénavant sur place d' une équipe de quatre personnes en charge des financements,, couvrant à la fois le montage et la gestion des actifs des prêts locaux, ce qui souligne la confiance d'Allianz Real Estate dans le marché londonien. Il s'agit de la septième transaction de dette à Londres pour Allianz Real Estate. C'est la troisième depuis l'ouverture de son bureau londonien en juin 2019.



Le financement de ces cinq actifs est l'une des dernières transactions à être réalisées par le fonds de créances d'Allianz Real Estate basé au Luxembourg, qui fut lancé en 2018 pour simplifier l'accès des assureurs du groupe Allianz et des investisseurs tiers aux investissements de la dette immobilière européenne. Grâce à cette transaction, le fonds dispose désormais d'environ 3,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion.



"Ce portefeuille de cinq bureaux en pleine propriété dans le centre de Londres réaffirme notre engagement envers le marché londonien et son importance dans la conduite de notre stratégie d'investissement à long terme", a déclaré Shripal Shah, responsable origination du bureau Londres d'Allianz Real Estate. "Malgré l'environnement actuel, le marché britannique continue d'offrir d'excellentes opportunités d'investissement, Londres en particulier restant l'un des marchés immobiliers les plus actifs et les plus attractifs d'Europe".





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Allianz Real Estate, agissant au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a réalisé sa plus grande transaction de prêt unique en Europe avec le financement à long terme d'un portefeuille de cinq bureaux au cœur de Londres en pleine propriété grâce à un prêt de 400 millions de livres sterling (440 millions d'euros). Le portefeuille est entièrement détenu par Lazari Investments, qui possède et gère plusieurs portefeuilles d'actifs immobiliers dans le centre de Londres.Cette transaction est importante pour un certain nombre de raisons, au-delà de son volume de financement. Totalisant plus de 58 000 m², le portefeuille est composé d' actifs de bonne qualité dans des emplacements de premier choix, garantis par des locataires de qualité venant de secteurs diversifiés, avec une durée pondérée de baux non échus de 12 ans. Il s'agit d'une première entre Allianz et le groupe Lazari, un investisseur à la vision similaire, qui a adopté une stratégie à long terme basée sur une gestion active d'un portefeuille défensif d'actifs de bureaux du centre de Londres.Allianz Real Estate dispose dorénavant sur place d' une équipe de quatre personnes en charge des financements,, couvrant à la fois le montage et la gestion des actifs des prêts locaux, ce qui souligne la confiance d'Allianz Real Estate dans le marché londonien. Il s'agit de la septième transaction de dette à Londres pour Allianz Real Estate. C'est la troisième depuis l'ouverture de son bureau londonien en juin 2019.Le financement de ces cinq actifs est l'une des dernières transactions à être réalisées par le fonds de créances d'Allianz Real Estate basé au Luxembourg, qui fut lancé en 2018 pour simplifier l'accès des assureurs du groupe Allianz et des investisseurs tiers aux investissements de la dette immobilière européenne. Grâce à cette transaction, le fonds dispose désormais d'environ 3,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion."Ce portefeuille de cinq bureaux en pleine propriété dans le centre de Londres réaffirme notre engagement envers le marché londonien et son importance dans la conduite de notre stratégie d'investissement à long terme", a déclaré Shripal Shah, responsable origination du bureau Londres d'Allianz Real Estate. "Malgré l'environnement actuel, le marché britannique continue d'offrir d'excellentes opportunités d'investissement, Londres en particulier restant l'un des marchés immobiliers les plus actifs et les plus attractifs d'Europe". 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue