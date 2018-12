Allianz Real Estate annonce 2 investissements majeurs en equity aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Real Estate a terminé l’année 2018 en force aux Etats-Unis avec 2 investissements majeurs en equity dans les immeubles 53 State Street à Boston et Terminal Stores Building à New York City. Le Terminal Stores se situe dans le West side à Manhattan, au sud des Hudson Yards. L’immeuble est un bâtiment historique, rare, à usage mixte et qui occupe un block entier. Allianz Real Estate, ainsi que Normandy Real Estate Partners, L&L Holding Company et JP Morgan vont travailler ensemble à l’optimisation de la configuration du Terminal Stores afin d’en exploiter le plein potentiel.Le 53 State Street, également appelé Exchange Place, abrite le bâtiment historique de la Bourse de Boston construit en 1891 et une tour de bureaux moderne, en verre, haute de 40 étages et construite en 1985. Allianz détient actuellement 49% du 53 State Street.Au total, l'asset manager de l'assureur allemand a déployé 728 millions de dollars en equity en 2018.Son activité de dette immobilière US a atteint 1,9 Md $ et financé plusieurs actifs immobiliers de premier plan tels que 200 Occidental à Seattle, BDO Industrial Portfolio à Ogden dans l'Utah et Promenade at Downey dans la métropole de Los Angeles.