Allianz Real Estate a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir finalisé l’acquisition d’une plateforme logistique d’une surface totale de 55 000 mètres carrés et située à 10 km au nord de la ville de Parme, dans l’un des plus grands corridors d’échanges d’Italie. Cette acquisition a été réalisée pour le compte des compagnies d’assurances du groupe Allianz et répond à la priorité stratégique du groupe d’investissement dans un secteur logistique italien en pleine croissance.Cette plateforme est actuellement occupée par Ferrero, l'un des plus grands fabricants de produits chocolatés et de confiseries au monde." Le nord de l'Italie constitue l'un des principaux hubs du réseau logistique européen " a expliqué Donato Saponara, Country Head d'Allianz Real Estate en Italie, " Le marché s'est ainsi considérablement développé au cours des 10 dernières années, avec une demande en sites logistiques de haute qualité qui va croissant, soutenue par de solides fondamentaux. "" Cette acquisition représente une étape stratégique majeure dans notre ambition de créer une grande plateforme logistique dans cette région. Nous entendons accroître considérablement notre position dans cette classe d'actifs immobiliers en pleine croissance, en droite ligne avec notre stratégie continue de diversification de notre portefeuille d'actifs immobiliers en Europe occidentale. "