Allianz Real Estate : le portefeuille de dettes européennes dépasse les 10 milliards d'euros

Allianz Real Estate, le gestionnaire d'investissements immobiliers spécialisé du groupe Allianz , a vu son portefeuille de dette européenne passer à 10,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion à la fin de 2020, soit une augmentation d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. L’entreprise a réalisé 1,9 milliard d'euros de nouveaux investissements tout au long de l'année, les capitaux déployés par son fonds de dette européen basé à Luxembourg, le PAREC, s'élevant à plus de 4 milliards d'euros, soit une augmentation d'un tiers.



Au total, le portefeuille de la dette européenne de l'entreprise est désormais réparti entre 12 pays, y compris une opération logistique en République tchèque – avec une participation de 185 millions d'euros dans une opération conjointe de refinancement d'un portefeuille logistique et industriel géré par CTP - qui a été conclue en décembre.



Roland Fuchs, responsable de la dette européenne chez Allianz Real Estate, a déclaré : "Notre succès repose sur notre stratégie de prêt très disciplinée et notre concentration sur les transactions de premier ordre. En outre, nous structurons de plus en plus nos prêts comme des "prêts verts" selon les standards de la LMA. Cela devient une pratique courante dans le secteur et aussi pour Allianz ".