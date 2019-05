Allianz Real Estate s'implante à Londres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Real Estate, le gestionnaire d’actifs et d’investissements immobiliers du Groupe Allianz avec un portefeuille d’actifs gérés de 63,5 milliards d'euros, va ouvrir en juin prochain ses bureaux à Londres dans le but d’accompagner sa croissance sur le marché londonien et de renforcer sa présence mondiale sur les marchés où ses partenaires-clés sont localisés.Les équipes des bureaux londoniens seront aux avant-postes pour l'origination des investissements et la gestion de la relation avec les partenaires-clés dans les transactions transfrontalières et plus complexes d'investissements en equity en Europe, et dans l'activité de dette paneuropéenne lorsque les actifs ou les financements sont situés au Royaume-Uni. Elles auront également la charge de développer les relations avec les investisseurs institutionnels basés à Londres.Dans le cadre de cette nouvelle implantation, Allianz Real Estate annonce la nomination de Kari Pitkin en tant que Head of Business Development pour l'Europe, sous la responsabilité d'Olivier Teran, CIO. Avec 20 ans d'expérience en investment banking dans la région EMEA, Kari Pitkin rejoindra Allianz Real Estate à compter du 1er juin en provenance de Bank of America Merrill Lynch, où elle occupait le poste de Head of EMEA Real Estate & Lodging depuis 2005.Allianz Real Estate a également nommé Shripal Shah en tant que Head of Debt Origination – London avec pour rôle la supervision des équipes au service des clients britanniques et paneuropéens. Il rejoindra AllianzReal Estate à compter du 1eraoût, sous la responsabilité de Roland Fuchs, Head of European Debt. Depuis 2002, il a occupé plusieurs postes seniors dans l'investissement immobilier international chez Barclays Bank et HSBC, avant de rejoindre JCRA, où il était Head of Real Estate depuis 2016.